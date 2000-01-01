11.02 05:31 MIGnews.com

В Шотландии создали самый крепкий в мире джин

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Шотландская компания Twin River создала самый крепкий в мире джин.Об этом в субботу, 10 февраля сообщает The Independent.77-градусный напиток под названием Naked Gun Uncut, произведенный ликероводочным заводом компании, выпустили ограниченной партией в 101 бутылку. Джин был представлен на фестивале Gin Festival: North East.Не учитывая на повышенную крепость, шотландский напиток имеет орехово-кремовый аромат и явный сладковатый привкус с легкими нотками можжевельника. Когда Лиам Пенникук, опытный дегустатор, попробовал новый джин, то заявил, что он слишком хороший, чтобы им не делиться с другими.Отметим, в Канаде известная компания Bacardi по странной ошибке выпустила 77-градусный джин, в результате власти заставили изъять бутылки из продажи.