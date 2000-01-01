10.02 13:33 MIGnews.com

Амстердам запретил туристам смотреть на проституток

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Муниципалитет Амстердама выпустил постановление, ужесточающее условия посещения "квартала красных фонарей" для экскурсионных групп. Об этом сообщается на официальном портале городских властей в субботу, 10 февраля.С апреля группам более чем из пяти человек придется получать в мэрии специальное разрешение на визит к работницам секс-индустрии. Помимо этого, в квартале туристам запретят употреблять алкоголь и наркотики. Но самое важное изменение заключается в том, что им будет запрещено смотреть на проституток в витринах — гид должен будет позаботиться, чтобы его группа стояла спиной к девушкам.Кроме того, вводится официальный запрет на фотосъемку в квартале. Экскурсии должны стать тихими и заканчиваться в 23 часа. Перед началом экскурсии гид должен будет просить туристов, чтобы те проявляли уважение к местным жителям, предпринимателям и проституткам.Ответственность за соблюдение правил возложили на экскурсоводов, причем в случае нарушения независимого гида оштрафуют на 190 евро, для аккредитованных гидов из туристических компаний штраф составит 950 евро. После трех нарушений экскурсовод лишится лицензии.