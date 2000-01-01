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Израиль на третьем месте среди самых образованных стран мира | Фото: Thinkstock10.02 11:33   MIGnews.com

Израиль на третьем месте среди самых образованных стран мира

Израиль занял третье место в списке самых образованных стран мира. На второй строчке оказалась Япония, а лидером – Канада. Организация стран экономического сотрудничества и развития (OECD) составила рейтинг по количеству граждан с высшим образованием.

В исследовании приняли участие добровольцы в возрасте от 25 до 64 лет. Результаты показали, что каждый второй (49,9%) гражданин Израиля в этой возрастной категории обладает образованием выше среднешкольного.

Далее в списке самых образованных граждан оказалась Япония (50,5%), а лидером рейтинга OECD (56,27%).

В десятку списка попали такие страны, как Южная Корея, Великобритания, США, Австралия, Финляндия, Норвегия и Люксембург.

В свою очередь министр просвещения Нафтали Беннет пообещал продолжать работать над улучшением образования в стране и увеличением числа людей с высшим образованием.
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