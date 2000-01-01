11.02 03:33 MIGnews.com

Мужчины предпочитают интеллект, а не "стройные ноги"

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Восхищенные взгляды все чаще обращены к умным, а не к просто красивым женщинам, заявили ученые. По крайней мере, такая тенденция наблюдается в развитых странах, как пишет ladyportal.info.Возможно, в это сложно поверить, но мужчины гораздо больше ценят умственные способности девушки, чем ее внешность.Команда ученых из Йоркского университета провела исследование, в котором приняли участие около двенадцати тысяч человек из тридцати стран мира. Респондентам предложили пройти анкетирование, ответив на вопросы о главных качествах при выборе партнера.Оказалось, что большинство мужчин гораздо больше ценят интеллект своей второй половинки, чем ее стройные ножки. Особенно это касается жителей Великобритании, Норвегии, Дании.В странах с низким уровнем дохода среди основными критериями в выборе спутницы жизни мужчины отмечали внешность, пышные формы и умение вкусно готовить.Также ученые отметили, что предпочтения представительниц прекрасного пола тоже несколько изменились. Женщины стали обращать меньше внимания на мужской кошелек, и начали больше ценить внешние данные мужчины.