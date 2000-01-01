10.02 23:38 MIGnews.com

Психопат 5 лет добирался из Канады в Аргентину без паспорта

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Почти 5 лет ушло канадца Антона Пилиппа на то, чтобы добраться от дома в Торонто до Национальной библиотеки Буэнос-Айреса. Страдающий шизофренией 39-летний мужчина пропал в 2012 году, и до последнего времени его семьи о нем не было известно ровным счетом ничего, они считали Антона погибшим.Как пишет The Daily Mail, Пилиппа за 5 лет где пешком, а где автостопом пересек девять стран: Соединенные Штатов, Мексику, Гватемалу, Коста-Рику, Панаму, Колумбию, Венесуэлу и Аргентину, не имея при себе ни документов, ни денег.Обнаружила его, босого, обросшего и оборванного, бразильская женщина-полицейская. Она доставила Антона в клинику, откуда он вскоре благополучно сбежал, но в скором времени был снова пойман.Примечательно, что канадец все же смог добраться до пункта своего назначения — аргентинской библиотеки, но попасть внутрь он не смог, так как без паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, его не пустили. После этого он решил продолжить путешествие.