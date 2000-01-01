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Никаких алиментов: Брэд Питт отказывается платить Джоли 11.02 02:11   MIGnews.com

Никаких алиментов: Брэд Питт отказывается платить Джоли

Брэд Питт и Анджелина Джоли уже несколько месяцев не могут решить вопрос опеки над их шестью детьми.

Недавно Питту удалось добиться того, чтобы их бракоразводный процесс оставался тайным для общественности и никакие подробности ни адвокатами, ни участниками процесса в прессе не разглашались.

Но журналистам все же удалось выяснить некоторые новые нюансы процесса, который, похоже, затянется еще не на один месяц.

Выяснилось, что Анджелина затронула неприятный для Брэда вопрос алиментов и требует, чтобы актер ежемесячно выплачивал на детей 100 тысяч долларов, а также пополнял трастовый счет каждого из детей на 250 тысяч долларов ежегодно. Эти деньги, по мнению Джоли, пойдут на их обучение.

Однако Питт с таким положением вещей категорически не согласен. Говорят, он не воспринял эти требования всерьез, ведь рассчитывает на совместную опеку над детьми.

В успешном исходе дела уверены и адвокаты актера. Они обещают, что все финансовые вопросы будут решены в течение трех месяцев.
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