11.02 02:11 MIGnews.com

Никаких алиментов: Брэд Питт отказывается платить Джоли

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Брэд Питт и Анджелина Джоли уже несколько месяцев не могут решить вопрос опеки над их шестью детьми.Недавно Питту удалось добиться того, чтобы их бракоразводный процесс оставался тайным для общественности и никакие подробности ни адвокатами, ни участниками процесса в прессе не разглашались.Но журналистам все же удалось выяснить некоторые новые нюансы процесса, который, похоже, затянется еще не на один месяц.Выяснилось, что Анджелина затронула неприятный для Брэда вопрос алиментов и требует, чтобы актер ежемесячно выплачивал на детей 100 тысяч долларов, а также пополнял трастовый счет каждого из детей на 250 тысяч долларов ежегодно. Эти деньги, по мнению Джоли, пойдут на их обучение.Однако Питт с таким положением вещей категорически не согласен. Говорят, он не воспринял эти требования всерьез, ведь рассчитывает на совместную опеку над детьми.В успешном исходе дела уверены и адвокаты актера. Они обещают, что все финансовые вопросы будут решены в течение трех месяцев.