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Амаль и Джордж Клуни подтвердили, что ждут двойню | Фото: GabboT/Flickr10.02 11:56   MIGnews.com

Амаль и Джордж Клуни подтвердили, что ждут двойню

Похоже, что этот год принесет пополнение только в семью поп-дивы Бейонсе, но и голливудскому актеру Джорджу Клуни – он и его супруга Амаль подтвердили, что ожидают двойню. Об этом телеведущая Джули Чен сообщила в эфире шоу The Talk на канале CBS.

"Поздравляем Джорджа и Амаль Клуни! Мы получили подтверждение, что 55-летний актер и его 39-летняя жена ждут близнецов. Хотим сообщить то, что еще никто не говорил: дети появятся на свет в июне", – заявила она.

Ранее о беременности 38-летней юриста ливанского происхождения Амаль Аламуддин ходили лишь слухи, которые они никак не комментировали.
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