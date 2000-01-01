10.02 11:56 MIGnews.com

Амаль и Джордж Клуни подтвердили, что ждут двойню

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Похоже, что этот год принесет пополнение только в семью поп-дивы Бейонсе, но и голливудскому актеру Джорджу Клуни – он и его супруга Амаль подтвердили, что ожидают двойню. Об этом телеведущая Джули Чен сообщила в эфире шоу The Talk на канале CBS."Поздравляем Джорджа и Амаль Клуни! Мы получили подтверждение, что 55-летний актер и его 39-летняя жена ждут близнецов. Хотим сообщить то, что еще никто не говорил: дети появятся на свет в июне", – заявила она.Ранее о беременности 38-летней юриста ливанского происхождения Амаль Аламуддин ходили лишь слухи, которые они никак не комментировали.