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Принцу Гарри и Меган Маркл не останутся без денег 10.01 22:31   MIGnews.com

Принц Гарри и Меган Маркл не останутся без денег

Принц Гарри и Меган Маркл складывают полномочия старших членов королевской семьи и отказываются от положенного им по статусу финансирования, то есть больше не будут сидеть на шее у налогоплательщиков и начнут зарабатывать сами.

Пресса наперебой опрашивает экспертов, и те заверяют, что даже отказавшись от соответствующих привилегий, герцогу и герцогине Сассекским все равно никогда не придется работать.

"У Гарри и Меган имеются многочисленные источники дохода и собственное имущество", - пишет Daily Mail.

Гарри, например, имеет долю в наследстве, оставленном матерью, принцессой Дианой (общая сумма - около 20 млн фунтов). А Меган наверняка не успела растратить все деньги, которые заработала во время прежней актерской карьеры и ведения блога. Это, впрочем, мелочи, по сравнению с тем, что пара имеет сейчас.

"Но хотя они и отказываются от связанного с полномочиями финансирования, они все равно будут получать огромные суммы от налогоплательщиков, включая оплату поездок, услуг охраны, а также получать доход от недвижимости принца Чарльза", - заявил эксперт.


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