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Оззи Осборн спел дуэтом с Элтоном Джоном 11.01 04:33   MIGnews.com

Оззи Осборн спел дуэтом с Элтоном Джоном

Культовый рок-музыкант Оззи Осборн выложил в Сеть новую песню Ordinary man, исполненную им в дуэте с Элтоном Джоном.

Ранее супруга Осборна Шэрон рассказала о неожиданном сотрудничестве мужа с Элтоном Джоном в ходе телешоу The Talk.

"Он записывает новую музыку, и это очень здорово. С ним работают все его друзья. Так, он поет песню с Элтоном. В его жизни происходит много всего прекрасного", - сказала она.

Также сообщается, что в записи нового альбома Озборна, в который войдет вышеназванная песня, принимают участие гитарист Guns N’ Roses Слэш, хип-хоп исполнитель Post Malone, а также гитарист Том Морелло из рок-группы Rage against the machine.

"Когда я писал песню Ordinary man, она напомнила мне одну старую композицию Элтона и я сказал Шэрон: "Интересно, согласится ли он спеть ее?" Мы спросили его, и он не возражал. Сэр Джон не только поет, но и играет на фортепиано", - сказал Осборн в ходе интервью изданию Consequence of Sound.



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