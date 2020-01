11.01 04:33 MIGnews.com

Оззи Осборн спел дуэтом с Элтоном Джоном

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Культовый рок-музыкант Оззи Осборн выложил в Сеть новую песню Ordinary man, исполненную им в дуэте с Элтоном Джоном.Ранее супруга Осборна Шэрон рассказала о неожиданном сотрудничестве мужа с Элтоном Джоном в ходе телешоу The Talk."Он записывает новую музыку, и это очень здорово. С ним работают все его друзья. Так, он поет песню с Элтоном. В его жизни происходит много всего прекрасного", - сказала она.Также сообщается, что в записи нового альбома Озборна, в который войдет вышеназванная песня, принимают участие гитарист Guns N’ Roses Слэш, хип-хоп исполнитель Post Malone, а также гитарист Том Морелло из рок-группы Rage against the machine."Когда я писал песню Ordinary man, она напомнила мне одну старую композицию Элтона и я сказал Шэрон: "Интересно, согласится ли он спеть ее?" Мы спросили его, и он не возражал. Сэр Джон не только поет, но и играет на фортепиано", - сказал Осборн в ходе интервью изданию Consequence of Sound.