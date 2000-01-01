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Джоли и Питт наймут частного судью, который их разведет 10.01 21:59   MIGnews.com

Джоли и Питт наймут частного судью, который их разведет

Звездная чета Джоли-Питт сделала первое совместное заявление с начала самого громкого бракоразводного процесса последних лет.

Как пишет The Guardian, супруги сошлись на необходимости сохранить тайну их частной жизни, а также жизни их детей и семьи. Для этого они и их адвокаты подписали соглашение о неразглашении каких-либо сведений о разводе.

Согласно договору, и Брэд, и Энжи обязуются отказаться от публикации судебных документов и, кроме того, они решили прибегнуть к услугам частного – тритейского – судьи, чтобы сам бракоразводный процесс был конфиденциальным. Кроме того, как показывает практика, тритейские суды занимают меньше времени, чем обычные.

Напомним, это уже не первое их соглашение с момента начала развода. Так, в ноябре звезды подписали договор о месте проживания детей, согласно которому все дети остаются жить вместе с матерью, а Питт будет продолжать совершать "терапевтические визиты" к ним.
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