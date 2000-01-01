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Разыскивается: Няня в кругосветное путешествие за $150010.01 17:54   MIGnews.com

Разыскивается: Няня в кругосветное путешествие за $1500

Кто не любит путешествовать? Знакомиться с новыми странами, их культурой, жителями и кухней. К сожалению, в наше время заграничные поездки – удовольствие не из дешевых и доступны далеко не каждому человеку. Но как стоит реагировать на предложение путешествовать… и еще получать за это деньги?

Платить другим за поездки по миру готова американская чета из штата Юта – Дерек и Макензи Тиллотсоны. Правда, есть в этом и своя загвоздка: они ищут не просто путешественника, а няню для своих троих маленьких детей – Портера, Беккета и Рен – которая бы в течение года сопровождала их в кругосветной поездке.



Поскольку удовольствие это не из дешевых, чтобы отправиться в путешествие, Тиллотсонам пришлось продать дом. Но, как говорится, живем лишь раз.

В видеопрезентации вакансии они сообщили, что готовы покрывать все необходимые расходы своей нянечки: авиаперелеты, питание и проживание, а также предлагают ежемесячный оклад в размере 1200-1500 долларов. Единственное, за что они не будут платить – это ее телефонные счета.

При этом в ее обязанности входят уборка, готовка и домашнее обучение детей. В рабочей неделе няне будут выделяться 1-2 дня выходных.

В объявлении, размещенном в Facebook 8 января, говорится, что срок подачи резюме длится до конца января, однако после того, как пару буквально завалили письмами, они позже сообщили, что нашли необходимую кандидатуру в первый же день.

Свою поездку они собираются начать в июле – Тиллотсоны вылетят из Нью-Йорка в Исландию, откуда отправятся в путешествие по Европе. На католическое Рождество они планируют вернуться домой, а после полетят на Гавайи, а следом - в поездку по Восточной, Южной, Юго-Восточной Азии, а также Океании. Их путешествие завершится в июне 2018 года.
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