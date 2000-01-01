10.01 23:08 MIGnews.com

Значит не гей: Криштиану Роналду вывел в свет новую подружку

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Криштиану Роналду, появившийся на публике с новой девушкой, кажется, вернулся на “путь истинный’. На днях Роналду в очередной раз был объявлен лучшим футболистом планеты. На церемонию вручения этой награды спортсмен явился вместе с сыном и Джорджиной Родригес, которые считают новой возлюбленной форварда.Такая новость обрадовала поклонников футболиста даже больше, чем признание его спортивных достижений. Еще совсем недавно активно муссировались слухи о том, что форвард мадридского клуба Реал гей. Сам Роналду эту информацию не только не опровергал, а, наоборот, лишь подкреплял своими же неожиданными признаниями, после которых его почти “женили” на боксере Бадр Хари, заподозрив обоих не только в дружеских связях, уж слишком подозрительной казалась теплота их отношений.Новая пассия футболиста держалась довольно скромно. Пара не демонстрировала бурных эмоций и влюбленных взглядов. Родригес младше Роналду на 10 лет и делает карьеру в модельном бизнесе.Instagram