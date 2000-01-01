10.01 16:00 MIGnews.com

Азур. В машине израильской звезды взорвалась бомба

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Днем 10 января на жизнь израильской певицы Маргалит Цанани, выступающей под псевдонимом Маргол, произошло покушение – в ее автомобиле взорвалось подложенное взрывное устройство. На тот момент машина была припаркована на улице Алия ха-Шния в городе Азур.Отмечается, что в полицию обратилась сама певица, заявив о "неожиданном взрыве в моторе" транспортного средства. Однако Цанани ошибочно полагала, что причиной случившегося является техническая неисправность.На место происшествия сразу бы выслан сапер. Изучив машину, он заявил, что источником взрыва стало подложенное в автомобиль певицы устройство.В полиции сообщают, что, хотя в результате происшествия никто не пострадал, в полиции возбудили расследование по факту уголовного преступления. Подчеркивается, что правоохранители не рассматривают версию теракта.