Умер кукловод Спинни, озвучивший персонажей Улицы Сезам
Пресс-служба некоммерческой организации Sesame Workshop сообщила о смерти 85-летнего американского кукловода Кэрролла Спинни, получившего особую любовь публики после озвучки желтой Большой Птицы и зеленого монстра Оскара в детской телепередачи "Улица Сезам".
"Легендарный кукловод, стоявший за любимыми персонажами Большой Птицы и Оскара, умер 8 декабря. Скорбим вместе с его любимой женой Деброй, детьми и внуками", - говорится в сообщении, пишет Latimes.