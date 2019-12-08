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Умер кукловод Спинни, озвучивший персонажей Улицы Сезам 09.12 10:27   MIGnews.com

Умер кукловод Спинни, озвучивший персонажей Улицы Сезам

Пресс-служба некоммерческой организации Sesame Workshop сообщила о смерти 85-летнего американского кукловода Кэрролла Спинни, получившего особую любовь публики после озвучки желтой Большой Птицы и зеленого монстра Оскара в детской телепередачи "Улица Сезам".

"Легендарный кукловод, стоявший за любимыми персонажами Большой Птицы и Оскара, умер 8 декабря. Скорбим вместе с его любимой женой Деброй, детьми и внуками", - говорится в сообщении, пишет Latimes.

Сообщается, что причина смерти - дистония.


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