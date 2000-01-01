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Немцы отказываются от рождественской иллюминации 09.12 22:27   MIGnews.com

Немцы отказываются от рождественской иллюминации

Большинство немцев собираются уменьшить использование праздничной подсветки во время рождественских и новогодних праздников из соображений защиты климата, об этом свидетельствуют результаты опросы, проведенного для агентства DPA.

По данным опроса, в общей сложности 57 процентов опрошенных заявили, что они уменьшат использование рождественского освещения или даже вообще не будут использовать его.

11% респондентов заявили, что обойдутся без новогодних огней в этом году из-за проблем с климатом, а 10% заявили, что намерены делать так в будущем, пишет DW.

Тем не менее, 35 процентов сказали, что отказ он новогодней иллюминации для них не вариант.


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