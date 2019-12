09.12 08:49 MIGnews.com

В США внезапно умер молодой рэпер Juice WRLD

This was Juice Wrld as he got on the plane that took him to Chicago last night. He was in high spirits and looked happy. pic.twitter.com/JBsuybaC9O — DJ Akademiks (@Akademiks) December 8, 2019

More footage of Juice Wrld on his private jet which was headed to Chicago. Seems like everything was good and everyone including him was in high spirits until he landed. 😢 pic.twitter.com/ayDP0LXyeW — DJ Akademiks (@Akademiks) December 8, 2019

Комментарии





Популярный рэпер Juice WRLD (настоящее имя Джаред Хиггинс) скончался 8 декабря в Чикаго.Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источники в полиции.Парню 2 декабря исполнился 21 год. Уточняется, что после рейса из Калифорнии в аэропорту у рэпера пошла кровь изо рта, из-за чего его экстренно госпитализировали.Все время, проведенное в больнице, Джаред находился без сознания. Вскоре врачи объявили о смерти. Точная причина пока неизвестна.DJ Akademiks вскоре поделился видео, снятое парнями в частном самолете незадолго до смерти артиста. Он выглядел веселым и вполне здоровым.Juice Wrld стал известен в 2018 году, когда вышла песня Lucid Dreams, возглавившая хит-парады. В чарте Billboard Hot 100 она заняла второе место.А композиция All Girls Are the Same стала хитом после того, как хип-хоп исполнитель Lil Yachty выпустил ремикс. Успех сингла привлек внимание лейбла Interscope Records, который подписал с Джарадом многомиллионный контракт. Всего год назад карьера парня только началась.