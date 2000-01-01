10.12 05:25 MIGnews.com

Человек года 2019: озвучен список кандидатов

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Журнал Time представил список претендентов на звание "Человека 2019 года".В него вошли 10 кандидатов, среди которых есть анонимный.Так, на звание человека года претендуют: президент США Дональд Трамп, адвокат Трампа Руди Джулиани, спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, основатель Facebook Марк Цукерберг, чемпионка мира по футболу Меган Рапин и экоативистка Грета Тунберг.Кроме того, в список попал анонимный информатор, который слил информацию о разговоре Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, наделав тем самым много шума в политической среде, и подтолкнув палату представителей инициировать расследование по делу об импичменте. Также в список Time попал собирательный образ протестующих в Гонконге.