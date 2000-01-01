Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Человек года 2019: озвучен список кандидатов | Фото:10.12 05:25   MIGnews.com

Человек года 2019: озвучен список кандидатов

Журнал Time представил список претендентов на звание "Человека 2019 года".

В него вошли 10 кандидатов, среди которых есть анонимный.

Так, на звание человека года претендуют: президент США Дональд Трамп, адвокат Трампа Руди Джулиани, спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, основатель Facebook Марк Цукерберг, чемпионка мира по футболу Меган Рапин и экоативистка Грета Тунберг.

Кроме того, в список попал анонимный информатор, который слил информацию о разговоре Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, наделав тем самым много шума в политической среде, и подтолкнув палату представителей инициировать расследование по делу об импичменте. Также в список Time попал собирательный образ протестующих в Гонконге.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
04:17
Дядя Асада предстанет перед судом за отмывание денег
03:10
Лидера французских левых наказали за запугивание
02:00
Назван продукт, снижающий риск заболеваний сердца
01:30
Приклеенный скотчем банан продали за $120 000
00:50
Disney побила новый рекорд по кассовым сборам
23:40
Премьер Джонсон обещает снизить уровень миграции
23:28
Зеленский и Путин не договорились о разведении сил
23:00
В "Эль Аль" задумались над прямыми рейсами в Марокко
22:48
Нетаниягу не против праймериз
22:27
Немцы отказываются от рождественской иллюминации
22:02
Охранник Нетаниягу ранен: что известно
21:43
Зеленский и Путин пожали руки - Песков
21:27
Либерман: узкое правительство станет проблемой
21:08
ЧП с танком ЦАХАЛа: учения прекращены
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus