Человек года 2019: озвучен список кандидатов

Журнал Time представил список претендентов на звание "Человека 2019 года".
В него вошли 10 кандидатов, среди которых есть анонимный.
Так, на звание человека года претендуют: президент США Дональд Трамп, адвокат Трампа Руди Джулиани, спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, основатель Facebook Марк Цукерберг, чемпионка мира по футболу Меган Рапин и экоативистка Грета Тунберг.
Кроме того, в список попал анонимный информатор, который слил информацию о разговоре Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, наделав тем самым много шума в политической среде, и подтолкнув палату представителей инициировать расследование по делу об импичменте. Также в список Time попал собирательный образ протестующих в Гонконге.