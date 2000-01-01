09.12 13:30 MIGnews.com

Последний звездопад 2019 года: как и когда смотреть

Поделиться

Все по теме

Комментарии





В этом месяце ожидается метеорный поток Геминид, пик которого будет в ночь с 13 на 14 декабря.Это один из самых крупных и запоминающихся метеорных дождей в году.Лучшее время для наблюдения – около 18:00 и 2:00, главное, чтобы способствовала погода. Если ночное небо в пятницу будет облачным, есть вероятность, что в субботу ничего не помешает выйти на улицу и насладиться красочным зрелищем.Канадская радиовещательная корпорация посоветовала любителям понаблюдать за звездным небом в течение получаса не брать в руки телефон, чтобы глаза привыкли к темноте, а также держаться как можно дальше от светового загрязнения, если есть такая возможность.Важно помнить, что метеоры не появляются непрерывно на горизонте. Можно ничего не увидеть в течение 5−10 минут, а потом целую минуту наблюдать за красочным зрелищем. Специалисты советуют не концентрировать внимание на отдельных звездах. И главный совет для тех, кто наблюдает за метеоритным дождем на улице – запастись горячим чаем и теплой одеждой.