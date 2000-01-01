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Полански обвинили в изнасиловании | Фото:09.11 09:23   MIGnews.com

Еще одна женщина обвинила Полански в изнасиловании

Французская актриса и фотограф Валентина Монье обвинила режиссера Романа Полански в изнасиловании, которое якобы произошло 44 года назад.

Об этом сообщает известное издание Le Parisien.

"В 1975 году меня изнасиловал Роман Полански. У меня не было с ним никакой связи – ни профессиональной, ни личной, я его едва знала. Это не была какая-то вечеринка, не было ни алкоголя, ни наркотиков", – заявила женщина.

Монье утверждает, что это произошло, когда она в 18-летнем возрасте отдыхала на горнолыжном курорте в Швейцарии. Друзья познакомили женщину с Полански. На следующий день, когда они вдвоем оказались на подъемнике, режиссер якобы спросил ее о готовности к физической близости.

Актриса тогда ответила отказом, но продолжила кататься в компании друзей. А вечером она отправилась с Полански в ресторан, после чего вернулась с ним в хижину, в которой он якобы надругался над ней. А желание объявить об этом сейчас актриса объяснила выходом нового фильма режиссера "Офицер и шпион" о громком судебном процессе – деле Дрейфуса. А заявление в полицию на следующий день ей якобы помешал страх перед Полански, который якобы мог бы ее убить.

Отметим, что это уже не первое обвинение в изнасиловании по отношению к режиссеру. Ранее американка Саманта Геймер утверждала, что он надругался над ней, когда ей было 13 лет. Тем не менее, женщина просила суд Лос-Анджелеса прекратить дело.


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