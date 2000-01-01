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Из смертельно-больной Заворотнюк выбивают долги | Фото:10.11 05:08   MIGnews.com

Из смертельно-больной Заворотнюк выбивают долги

Московская Федеральная налоговая служба выставила российской актрисе Анастасии Заворотнюк счет за долги.

Так, с артистки собираются взыскать 24 тысячи рублей. Отмечается, что сумма накопилась за неуплату налога на имущество — квартиру в центре Москвы, сообщает Telegram-канал Mash.

В настоящее время Заворотнюк находится в центре для реабилитации тяжелобольных пациентов, куда ее перевели в начале октября. Тогда состояние ее здоровья оценивалось как тяжелое.

При этом в Федеральной службе судебных приставов сказали, что не будут делать поблажек Заворотнюк из-за ее проблем со здоровьем. По словам пристава, деньги будут списаны, как только появятся на счетах актрисы.


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