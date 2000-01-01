10.11 02:31 MIGnews.com

В Instagram больше никто не увидит чужих лайков

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Социальная сеть Instagram с начала недели в тестовом режиме запустит функцию, скрывающую количество лайков под фотографиями юзеров.Об этом рассказал генеральный директор соцсети Адам Моссери в комментарии изданию изданию Wired.В частности, лайки под собственными постами пользователи смогут видеть, но информация не будет доступной для гостей аккаунта. Таким образом в компании хотят устранить конкуренцию и социальное сравнение в соцсети.Тест пока будет запущен лишь в США. Ранее эту функцию уже проверяли в Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Японии, Ирландии, Италии и Бразилии.