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В Instagram больше никто не увидит чужих лайков | Фото:10.11 02:31   MIGnews.com

В Instagram больше никто не увидит чужих лайков

Социальная сеть Instagram с начала недели в тестовом режиме запустит функцию, скрывающую количество лайков под фотографиями юзеров.

Об этом рассказал генеральный директор соцсети Адам Моссери в комментарии изданию изданию Wired.

В частности, лайки под собственными постами пользователи смогут видеть, но информация не будет доступной для гостей аккаунта. Таким образом в компании хотят устранить конкуренцию и социальное сравнение в соцсети.

Тест пока будет запущен лишь в США. Ранее эту функцию уже проверяли в Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Японии, Ирландии, Италии и Бразилии.


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