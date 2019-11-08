10.11 01:18 MIGnews.com

Джонсона засняли со шваброй в магазине

Britain's Prime Minister Boris Johnson, visited an area hit by floods in which a woman died, Friday, November 8. (Reuters) pic.twitter.com/THzMwJEmio — The Voice of America (@VOANews) November 8, 2019

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон помыл полы в магазине города Мэтлок, пострадавшего от наводнений.Соответствующий момент засняли на камеру, передает "Голос Америки".В частности, Джонсон прибыл 8 ноября в графство Дербишир, где выразил благодарность сотрудникам аварийных служб. По словам британского премьера, правительство выделило 2,6 миллиарда фунтов стерлингов на программу защиты от наводнений.После этого Джонсон пошел в местный магазин, в котором погибла женщина в результате наводнения. Он произнес мощную речь, после чего взял в руки швабру и начал мыть полы.