Проезд в Нахараим закрыт для израильтян

Этот шаг является частью заключительного этапа израильско-иорданского мирного соглашения, подписанного в 1994 году, который привел к созданию так называемого "острова мира". Со следующей недели он будет закрыт для туристов.
В октябре 2018 года Иордания объявила о намерении аннулировать 25-летний возобновляемый договор аренды Нахараима, который по состоянию на субботу является теперь частью иорданской территории.
Утром сотни израильских туристов прибыли туда, чтобы в последний раз посетить "остров мира".