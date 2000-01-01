Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Проезд в Нахараим закрыт для израильтян | Фото:09.11 19:27   MIGnews.com

Проезд в Нахараим закрыт для израильтян

Во второй половине дня, 9 ноября, ворота в анклав Нахараим были закрыты для израильтян.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Этот шаг является частью заключительного этапа израильско-иорданского мирного соглашения, подписанного в 1994 году, который привел к созданию так называемого "острова мира". Со следующей недели он будет закрыт для туристов.

В октябре 2018 года Иордания объявила о намерении аннулировать 25-летний возобновляемый договор аренды Нахараима, который по состоянию на субботу является теперь частью иорданской территории.

Утром сотни израильских туристов прибыли туда, чтобы в последний раз посетить "остров мира".


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
19:04
Иран: сухопутные войска готовы к бою
18:40
Палестинец прорвался через забор безопасности
18:21
Видео: в Галилее на полицейского сбросили бетонный блок  
18:15
Тегеран озвучил сроки для выхода из ядерной сделки
17:50
Сирия: ожесточенные бои между войсками Асада и Эрдогана
17:22
Названы лучшие клипы десятилетия  
17:00
Эрдоган: армия Турции выйдет из Сирии при одном условии
16:38
Грузины взбунтовались против фильма о гей-любви
16:02
Все из "Мстителей": Disney назвала кандидатов на "Оскар"
15:40
Иран: сбитый БПЛА – израильский разведчик
15:15
Асад обвинил Европу в лицемерии
14:58
Сотни туристов прибыли в Нахараим
14:26
В "Ликуд" впервые пояснили назначение Беннетта
14:00
Иракский премьер: нужно вернуться к нормальной жизни
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus