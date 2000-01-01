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Названы лучшие клипы десятилетия | Фото:09.11 17:22   MIGnews.com

Названы лучшие клипы десятилетия

Пользователи собрали самые лучшие музыкальные клипы за последние годы.

Соответствующий рейтинг, в котором победителей за каждый год выбирали с 2010-го, обнародовал портал BuzzFeed.

Так, в 2010 году лучшим клипом был признан ролик британской певицы Адель – "Rolling in the Deep", который за последние девять лет посмотрели в YouTube 1,6 миллиардов пользователей.



В 2011 году победителем стал клип Gotye на песню "Somebody That I Used To Know" с 1,3 млрд просмотров в YouTube.



В 2012 году победительницей стала певица Pink с ее клипом на песню "Try", который на сегодняшний день посмотрели 405 млн раз.



В 2013 году лучшим клипом признали "Wrecking Ball" певицы Майли Сайрус. Ролик на сегодняшний день посмотрели больше миллиарда раз.



В 2014 году рейтинг возглавила певица Сиа с нашумевшей песней "Chandelier" – больше 2 млрд просмотров в YouTube.



В 2015-ом году победителем стал любимец девушек-подростков Джастин Бибер с клипом на песню "Sorry". Свыше 3,2 млрд просмотров в сети.



В 2016 году рейтинг лучших клипов возгласил Luis Fonsi с песней "Despacito". В YouTube ролик посмотрели 6,5 млрд раз.



В 2017 году Тейлор Свифт завоевала любовь зрителей, благодаря клипу "Look What You Made Me Do" – 1,1 млрд просмотров.



В прошлом, 2018 году, победителем в рейтинге стал рэпер Drake с клипом на песню God's Plan – более миллиарда просмотров.




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