09.11 17:22

Названы лучшие клипы десятилетия

Пользователи собрали самые лучшие музыкальные клипы за последние годы.Соответствующий рейтинг, в котором победителей за каждый год выбирали с 2010-го, обнародовал портал BuzzFeed.Так, в 2010 году лучшим клипом был признан ролик британской певицы– "Rolling in the Deep", который за последние девять лет посмотрели в YouTube 1,6 миллиардов пользователей.В 2011 году победителем стал клипна песню "Somebody That I Used To Know" с 1,3 млрд просмотров в YouTube.В 2012 году победительницей стала певицас ее клипом на песню "Try", который на сегодняшний день посмотрели 405 млн раз.В 2013 году лучшим клипом признали "Wrecking Ball" певицы. Ролик на сегодняшний день посмотрели больше миллиарда раз.В 2014 году рейтинг возглавила певицас нашумевшей песней "Chandelier" – больше 2 млрд просмотров в YouTube.В 2015-ом году победителем стал любимец девушек-подростковс клипом на песню "Sorry". Свыше 3,2 млрд просмотров в сети.В 2016 году рейтинг лучших клипов возгласилс песней "Despacito". В YouTube ролик посмотрели 6,5 млрд раз.В 2017 годузавоевала любовь зрителей, благодаря клипу "Look What You Made Me Do" – 1,1 млрд просмотров.В прошлом, 2018 году, победителем в рейтинге стал рэперс клипом на песню God's Plan – более миллиарда просмотров.