09.11 17:22 MIGnews.com
Названы лучшие клипы десятилетия
Пользователи собрали самые лучшие музыкальные клипы за последние годы.
Соответствующий рейтинг, в котором победителей за каждый год выбирали с 2010-го, обнародовал портал BuzzFeed.
Так, в 2010 году лучшим клипом был признан ролик британской певицы Адель
– "Rolling in the Deep", который за последние девять лет посмотрели в YouTube 1,6 миллиардов пользователей.
В 2011 году победителем стал клип Gotye
на песню "Somebody That I Used To Know" с 1,3 млрд просмотров в YouTube.
В 2012 году победительницей стала певица Pink
с ее клипом на песню "Try", который на сегодняшний день посмотрели 405 млн раз.
В 2013 году лучшим клипом признали "Wrecking Ball" певицы Майли Сайрус
. Ролик на сегодняшний день посмотрели больше миллиарда раз.
В 2014 году рейтинг возглавила певица Сиа
с нашумевшей песней "Chandelier" – больше 2 млрд просмотров в YouTube.
В 2015-ом году победителем стал любимец девушек-подростков Джастин Бибер
с клипом на песню "Sorry". Свыше 3,2 млрд просмотров в сети.
В 2016 году рейтинг лучших клипов возгласил Luis Fonsi
с песней "Despacito". В YouTube ролик посмотрели 6,5 млрд раз.
В 2017 году Тейлор Свифт
завоевала любовь зрителей, благодаря клипу "Look What You Made Me Do" – 1,1 млрд просмотров.
В прошлом, 2018 году, победителем в рейтинге стал рэпер Drake
с клипом на песню God's Plan – более миллиарда просмотров.
Поделиться
Все по теме
Комментарии