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Перец о бесплатном транспорте в шабат: нарушение статуса-кво | Фото:09.11 13:02   MIGnews.com

Перец о бесплатном транспорте в шабат: нарушение статуса-кво

Министр образования Рафи Перец выступил против планов муниципалитета Тель-Авива и других городов по запуску бесплатного общественного транспорта в шабат.

В пятницу, 8 ноября, он объявил, что это "нарушит статус-кво", передает The Times of Israel.

"С момента создания Государства Израиль в открытом доступе был создан статус-кво. Тонкий баланс между различными группами населения: религиозными, ультраортодоксальными, светскими и традиционными. К сожалению, многие мэры, особенно в районе Гуш-Дан, решили нарушить статус-кво и запустить общественный транспорт по субботам", – сказал он.

По словам Переца, таким образом якобы будет разрушена та черта, которая объединяет израильтян, несмотря на различия.

"Интересно видеть, что в периферийных городах нет давления и борьбы за общественный транспорт в субботу", – добавил он.


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