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У Асми Асад обнаружен рак 09.08 08:17   MIGnews.com

У Асмы Асад обнаружен рак

Супруге сирийского лидера Башара Асада Асмы диагностировали рак груди. Представители сирийской власти подтвердили, что она лечит злокачественную опухоль на ранней стадии.

В Twitter появился снимок супругов. В описании указано, что "госпожа Асма Асад начала первый этап лечения злокачественной опухоли, которую обнаружили на ранней стадии".
У Асмы Асад обнаружен рак
Также она опубликовала свое обращение к сирийцам: "Я часть народа, который научил мир устойчивости и противостоянию жесткой изоляции. Моя решимость исходит из вашей решительности и стойкости за все прошедшие годы".



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