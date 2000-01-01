09.08 08:17 MIGnews.com

У Асмы Асад обнаружен рак

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Супруге сирийского лидера Башара Асада Асмы диагностировали рак груди. Представители сирийской власти подтвердили, что она лечит злокачественную опухоль на ранней стадии.В Twitter появился снимок супругов. В описании указано, что "госпожа Асма Асад начала первый этап лечения злокачественной опухоли, которую обнаружили на ранней стадии".Также она опубликовала свое обращение к сирийцам: "Я часть народа, который научил мир устойчивости и противостоянию жесткой изоляции. Моя решимость исходит из вашей решительности и стойкости за все прошедшие годы".