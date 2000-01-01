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Сестры Строцци заявляют, что они потомки Моны Лизы 10.08 00:15   MIGnews.com

Сестры Строцци заявляют, что они потомки Моны Лизы

Две сестры из Италии заявили, что они являются последними живыми потомками женщины, которая изображена на самой известной картине Леонардо да Винчи ‒ Моны Лизы.

Многие исследователи согласились, что моделью для картины послужила Лиза Герардини дель Джокондо, супруга торговца шелком Франческо дель Джокондо.

Так, сестры Строцци считают себя потомками этой самой "Моны Лизы", пишет Euronews.

В качестве доказательств девушки используют подтвержденное многими архивными записями генеалогическое древо, по которому было бы можно проследить это родство.


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