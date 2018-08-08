09.08 23:07 MIGnews.com
Песок c Сардинии стоил британцу €1 тыс.
Британского туриста оштрафовали на €1032 за то, что он взял с собой в качестве сувенира песок с пляжа острова Сардиния.
40-летнего мужчину заметили итальянские карабинеры. У него с собой была бутылка с песком.
Сардинские политики и экологи осуждают посетителей острова, которые насыпают в пластиковые бутылки разноцветный песок с пляжей Сардинии.
В 2017 году правоохранители перехватили почти пять тонн песка, который пытались вывезти с острова туристы, пишет The Telegraph
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О невозможности вывоза песка с острова туристов предупреждают и в местных аэропортах. Недавно немецкое посольство в Риме выпустило даже отдельное предупреждение для своих граждан.
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