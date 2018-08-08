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Песок c Сардинии стоил британцу €1 тыс. 09.08 23:07   MIGnews.com

Песок c Сардинии стоил британцу €1 тыс.

Британского туриста оштрафовали на €1032 за то, что он взял с собой в качестве сувенира песок с пляжа острова Сардиния.

40-летнего мужчину заметили итальянские карабинеры. У него с собой была бутылка с песком.

Сардинские политики и экологи осуждают посетителей острова, которые насыпают в пластиковые бутылки разноцветный песок с пляжей Сардинии.

В 2017 году правоохранители перехватили почти пять тонн песка, который пытались вывезти с острова туристы, пишет The Telegraph.

О невозможности вывоза песка с острова туристов предупреждают и в местных аэропортах. Недавно немецкое посольство в Риме выпустило даже отдельное предупреждение для своих граждан.


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