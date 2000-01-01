Зигзагообразная велодорожка рассмешила немцев

Пользователи в соцсетях высмеяли абсурдную зигзагообразную велодорожку в Берлине. Она появилась в немецкой столице в районе Целендорф. Линии дорожки под прямым углом обходят деревья.
Член горсовета района Целендорф Марен Шелленберг сказал, что выглядит дорожка "довольно хорошо", но в таком виде не останется.
Дорожку переделают - на этот раз так, чтобы ее края были прямыми, пишет DW.
Инцидент с дорожкой случился на фоне усилий Берлина сделать город удобным для велосипедистов по примеру Копенгагена и Амстердама. Около 30% трафика в этих городах приходится на велосипеды по сравнению с 15% в немецкой столице.