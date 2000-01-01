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Юг Израиля: отменен фестиваль воздушных шаров 09.08 12:40   MIGnews.com

Юг Израиля: отменен фестиваль воздушных шаров

Командование тыла Израиля распорядилось отменить фестиваль воздушных шаров, который должен был стартовать в парке Эшколь сегодня вечером.

Предполагалось, что в фестивале примут участие более 4 тыс. человек, пишет Newsnow.

Ранее, военное управление по защите гражданского населения в Израиле дало добро на проведение мероприятий в закрытом помещении, при условии, что в них принимают участие не более 300 человек.

Напомним, рано утром 9 августа нанесены удары по 20 военным целям - тренировочным лагерям, складам оружия и морскому центру ХАМАСа. Также нанесен удар по ракетному звену, обстрелявшему юг Израиля.


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