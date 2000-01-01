09.08 12:40 MIGnews.com
Юг Израиля: отменен фестиваль воздушных шаров
Командование тыла Израиля распорядилось отменить фестиваль воздушных шаров, который должен был стартовать в парке Эшколь сегодня вечером.
Предполагалось, что в фестивале примут участие более 4 тыс. человек, пишет Newsnow.
Ранее, военное управление по защите гражданского населения в Израиле дало добро на проведение мероприятий в закрытом помещении, при условии, что в них принимают участие не более 300 человек.
Напомним, рано утром 9 августа нанесены удары по 20 военным целям - тренировочным лагерям, складам оружия и морскому центру ХАМАСа
. Также нанесен удар по ракетному звену, обстрелявшему юг Израиля.
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