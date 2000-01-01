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Израиль столкнулся с проблемой крокодилов | Фото: Pixabay09.08 15:47   MIGnews.com

Израиль столкнулся с проблемой крокодилов

Одно из поселений в Иорданской долине пытается избавиться от сотен крокодилов. Рептилии застряли на ферме, но их передвижение вызывает опасения по поводу безопасности для жителей и посетителей.

Крокодилов привезли в поселение Петцаэль в середине 1990-х годов как туристическую достопримечательность.

Купил их предприниматель Гади Битон, который надеялся продать их шкуры, пишет DailyMail.

Но его затея потерпела крах после того, как в 2012 году в Израиле приняли закон, согласно которому крокодил является охраняемым животным, поэтому выращивать его для продажи было запрещено.

Несколько попыток продать их за границей потерпели неудачу.

"Мы оказались с сотнями крокодилов в этой ферме, и никто не знает, что с ними делать", - сказал глава регионального совета Иорданская долина Давид Эльяани.

Ожидается, что в ближайшие годы число рептилий на ферме возрастет до тысячи.


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