09.08 15:47 MIGnews.com
Израиль столкнулся с проблемой крокодилов
Одно из поселений в Иорданской долине пытается избавиться от сотен крокодилов. Рептилии застряли на ферме, но их передвижение вызывает опасения по поводу безопасности для жителей и посетителей.
Крокодилов привезли в поселение Петцаэль в середине 1990-х годов как туристическую достопримечательность.
Купил их предприниматель Гади Битон, который надеялся продать их шкуры, пишет DailyMail
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Но его затея потерпела крах после того, как в 2012 году в Израиле приняли закон, согласно которому крокодил является охраняемым животным, поэтому выращивать его для продажи было запрещено.
Несколько попыток продать их за границей потерпели неудачу.
"Мы оказались с сотнями крокодилов в этой ферме, и никто не знает, что с ними делать", - сказал глава регионального совета Иорданская долина Давид Эльяани.
Ожидается, что в ближайшие годы число рептилий на ферме возрастет до тысячи.
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