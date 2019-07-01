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Ветвь винограда ушла с молотка за 11 тысяч долларов | Фото:10.07 05:18   MIGnews.com

Ветвь винограда ушла с молотка за 11 тысяч долларов

На аукционе в городе Канадзава в префектуре Исикава гроздь японского винограда сорта Ruby Roman ("римский рубин" или "рубиновый римский") приобрели за 1,2 миллиона иен (около 11 тысяч долларов).

Об этом во вторник, 9 июля пишет Quartz со ссылкой на агентство Киодо.

"Мы предложили цену 1,2 миллиона иен, чтобы отпраздновать 12 лет с момента появления этого сорта на аукционе", - сказал покупатель грозди винограда, Такаси Хокосава, который является директором сети японских гостиниц Ryokan.

Стоит отметить, что этот сорт винограда, который считается самым дорогим в мире, ценят за сладкие, крупные ягоды ярко-красного цвета.

Как известно, этот виноград был выведен на территории Исикавы в 1994 году. Впервые ягода поступила в продажу аж в 2000-х годах.



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