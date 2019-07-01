Ветвь винограда ушла с молотка за 11 тысяч долларов
На аукционе в городе Канадзава в префектуре Исикава гроздь японского винограда сорта Ruby Roman ("римский рубин" или "рубиновый римский") приобрели за 1,2 миллиона иен (около 11 тысяч долларов).
Об этом во вторник, 9 июля пишет Quartz со ссылкой на агентство Киодо.
"Мы предложили цену 1,2 миллиона иен, чтобы отпраздновать 12 лет с момента появления этого сорта на аукционе", - сказал покупатель грозди винограда, Такаси Хокосава, который является директором сети японских гостиниц Ryokan.
Стоит отметить, что этот сорт винограда, который считается самым дорогим в мире, ценят за сладкие, крупные ягоды ярко-красного цвета.
Как известно, этот виноград был выведен на территории Исикавы в 1994 году. Впервые ягода поступила в продажу аж в 2000-х годах.