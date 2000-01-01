Власти Египта просят Интерпол о помощи

Египет заявил, что попросил Интерпол помочь отыскать 3000-летнюю скульптуру знаменитого мальчика-фараона Тутанхамона после того, как Christie's продал его с аукциона на прошлой неделе, несмотря на возражения Каира.
Британский аукционный дом продал голову из коричневого кварцита, изображающую короля Тута за 4,7 миллиона фунтов (5,9 миллиона долларов).
Национальный комитет Египта по репатриации древностей заявил в понедельник, что он нанял британскую юридическую фирму для подачи иска против Christie's, сообщив, что аукционный дом не предоставил документов, подтверждающих право собственности.
Christie's отрицает какие-либо правонарушения, заявив, что провела "всестороннюю юридическую проверку" происхождения статуи и даже "вышел за рамки того, что требуется для обеспечения подтверждения законного права собственности".