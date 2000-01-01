09.07 21:41 MIGnews.com
Наоми Кэмпбелл почтила память известного раввина
Всемирно известная супермодель Наоми Кэмпбелл почтила память раввина Менахеме Шнеерсоне, который также известен миру как Любавичский ребе, пишет The Times of Israel
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"Вдохновляющий лидер, ученый и учитель, ребе учил, что все мы по своей природе хороши, а поэтому мы можем изменить мир к лучшему добрыми делами", - написала знаменитость в Twitter.
Модель отметила, что никогда не встречалась с раввином, умершим 25 лет назад, но посещает место его захоронения, чтобы получить благословение и вдохновение.
В 2010 году Кэмпбелл объявила, что она приняла кабаллу, что помогло ей справиться со вспышками гнева и агрессии, из-за которых у знаменитости часто возникали проблемы с законом.
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