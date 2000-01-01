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Наоми Кэмпбелл почтила память известного раввина | Фото:09.07 21:41   MIGnews.com

Наоми Кэмпбелл почтила память известного раввина

Всемирно известная супермодель Наоми Кэмпбелл почтила память раввина Менахеме Шнеерсоне, который также известен миру как Любавичский ребе, пишет The Times of Israel.

"Вдохновляющий лидер, ученый и учитель, ребе учил, что все мы по своей природе хороши, а поэтому мы можем изменить мир к лучшему добрыми делами", - написала знаменитость в Twitter.


Модель отметила, что никогда не встречалась с раввином, умершим 25 лет назад, но посещает место его захоронения, чтобы получить благословение и вдохновение.

В 2010 году Кэмпбелл объявила, что она приняла кабаллу, что помогло ей справиться со вспышками гнева и агрессии, из-за которых у знаменитости часто возникали проблемы с законом.


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