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Вокалист Coldplay нанес неожиданный визит в Израиль | Фото:09.07 17:51   MIGnews.com

Вокалист Coldplay нанес неожиданный визит в Израиль

Солист известной британской рок-группы Coldplay Крис Мартин в понедельник находился в Израиле с неожиданным визитом, пишет The Times of Israel.

О таинственном визите музыканта сообщалось в программе Good Evening with Guy Pines, которая выходит на 12-м канале.

Согласно репортажу, музыкант побывал в Яффо, где был замечен в детском саду, который посещают еврейские и арабские дети.

В отчете канала также говорится, что после посещения Яффо Крис Мартин отправился в Иудею и Самарию.

Источники отмечают, что визит не будет слишком продолжительным, а исполнитель покинет территорию Еврейского Государства до конца вторника.

Известно, что в прошлом Мартин внес вклад в фонд The Orchard of Abraham’s Children, продвигающий идею мирного сосуществования арабов и евреев как членов одного общества.

По данным источников, за последние годы участник музыкального коллектива побывал в Израиле несколько раз и даже хотел провести здесь культурное мероприятие Global Citizen Festival, но этот план пока что не был реализован.


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