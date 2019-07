09.07 17:51 MIGnews.com

Вокалист Coldplay нанес неожиданный визит в Израиль

Солист известной британской рок-группы Coldplay Крис Мартин в понедельник находился в Израиле с неожиданным визитом, пишет The Times of Israel О таинственном визите музыканта сообщалось в программе Good Evening with Guy Pines, которая выходит на 12-м канале.Согласно репортажу, музыкант побывал в Яффо, где был замечен в детском саду, который посещают еврейские и арабские дети.В отчете канала также говорится, что после посещения Яффо Крис Мартин отправился в Иудею и Самарию.Источники отмечают, что визит не будет слишком продолжительным, а исполнитель покинет территорию Еврейского Государства до конца вторника.Известно, что в прошлом Мартин внес вклад в фонд The Orchard of Abraham’s Children, продвигающий идею мирного сосуществования арабов и евреев как членов одного общества.По данным источников, за последние годы участник музыкального коллектива побывал в Израиле несколько раз и даже хотел провести здесь культурное мероприятие Global Citizen Festival, но этот план пока что не был реализован.