09.07 17:49 MIGnews.com

EasyJet начнет летать из Тель-Авива в Тулузу

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Британская бюджетная авиакомпания easyJet запустит новый маршрут между Тель-Авивом и Тулузой на юге Франции, четвертым по величине городом страны.Рейсы по маршруту Тель-Авив – Тулуза начнутся 29 октября и будут проводиться круглый год, по два рейса в неделю, по вторникам и субботам. Тарифы начинаются от 36.99 евро за человека (в одну сторону), не включая багаж или еду.Помимо этого, easyJet может предложить рейсы в пять других городов Франции: Париж, Лион, Ниццу, Нант и Бордо, а также 12 других направлений в Европу: Базель, Женева, Берлин, Париж, Амстердам, Милан, Венеция, Неаполь, Лондон (Лутон), Лондон (Гатвик), Лондон (Станстед) и Манчестер.