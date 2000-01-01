Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











EasyJet начнет летать из Тель-Авива в Тулузу | Фото:09.07 17:49   MIGnews.com

EasyJet начнет летать из Тель-Авива в Тулузу

Британская бюджетная авиакомпания easyJet запустит новый маршрут между Тель-Авивом и Тулузой на юге Франции, четвертым по величине городом страны.

Рейсы по маршруту Тель-Авив – Тулуза начнутся 29 октября и будут проводиться круглый год, по два рейса в неделю, по вторникам и субботам. Тарифы начинаются от 36.99 евро за человека (в одну сторону), не включая багаж или еду.

Помимо этого, easyJet может предложить рейсы в пять других городов Франции: Париж, Лион, Ниццу, Нант и Бордо, а также 12 других направлений в Европу: Базель, Женева, Берлин, Париж, Амстердам, Милан, Венеция, Неаполь, Лондон (Лутон), Лондон (Гатвик), Лондон (Станстед) и Манчестер.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:34
Советник Макрона отправился в Иран спасать ядерную сделку
18:27
Биньямин Нетаниягу посетил эскадрилью F-35
18:24
Европейская ассоциация опасается давления BDS
18:19
Национально-религиозные партии возобновили альянс
18:15
США призывают Германию к активности в Сирии
18:05
Эфиопские протесты: полиция действовала сдержанно
17:51
Вокалист Coldplay нанес неожиданный визит в Израиль
17:36
Поставки ЗРК С-400 будут осуществляться авиацией
17:13
Посол Израиля в Бразилии: я ел лосося, не омара
17:05
Германия не будет отправлять войска в Сирию
16:50
ОАЭ сокращают контингент в Йемене
16:41
Нетаниягу: F-35 достигнут любого места на Ближнем Востоке
16:26
В Амстердаме столкнулись два самолета
16:23
Позиция России в ОПЕК напугала Иран
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus