Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











ЕС накажет Бельгию за медленный интернет 10.07 06:17   MIGnews.com

ЕС накажет Бельгию за медленный интернет

Вчера, 8 июля, Европейский суд приказал Бельгии выплачивать штраф в размере 5 тысяч евро в день до тех пор, пока полностью не будет выполнена европейская директива о развертывании быстрого интернета в Брюссельском столичном регионе.

В 2014 году Европейский парламент и Совет ЕС приняли директиву, которая направлена на содействие и стимулирование развертывания высокоскоростных сетей электронной связи. Директива устанавливает минимальные требования, касающиеся строительных работ и физической инфраструктуры. Государства-члены должны были ввести директиву в свое национальное законодательство не позднее 1 января 2016 года.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
05:18
Ветвь винограда ушла с молотка за 11 тысяч долларов
04:18
Власти Египта просят Интерпол о помощи
23:11
Instagram защитит пользователей от травли
21:41
Наоми Кэмпбелл почтила память известного раввина
21:35
Опрос: израильтяне верят в успех мирного плана Вашингтона
21:16
Решение ЦАХАЛа: эвакуация жильцов верхних этажей
21:10
ХАМАС: ЦАХАЛ еще не оправился от шока войны 2014 года
21:02
За теракты ХАМАСа, ФАТХа и "Исламского джихада" ответит ПА
20:48
Кафе в Мельбурне дважды обрисовывали антисемитским граффити
20:43
ЦАХАЛ опубликовал фотографии тоннеля на границе с Газой  
20:39
Израильская разведка помогла предотвратить более 50 атак
20:26
"Оцма Иегудит" отвергает новый альянс
20:03
Netflix не очень тепло приняли на арабском рынке
19:51
Флорида: директор школы уволен за отрицание Холокоста
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus