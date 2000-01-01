10.07 06:17 MIGnews.com

ЕС накажет Бельгию за медленный интернет

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Вчера, 8 июля, Европейский суд приказал Бельгии выплачивать штраф в размере 5 тысяч евро в день до тех пор, пока полностью не будет выполнена европейская директива о развертывании быстрого интернета в Брюссельском столичном регионе.В 2014 году Европейский парламент и Совет ЕС приняли директиву, которая направлена на содействие и стимулирование развертывания высокоскоростных сетей электронной связи. Директива устанавливает минимальные требования, касающиеся строительных работ и физической инфраструктуры. Государства-члены должны были ввести директиву в свое национальное законодательство не позднее 1 января 2016 года.