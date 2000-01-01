10.06 04:27 MIGnews.com

Киану Ривз похвалил сценарий новой "Матрицы"

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Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс похвалили сценарий новой "Матрицы", который и стал главной причиной их возвращения к франшизе.По словам Ривза, который снова сыграет Нео, история будет актуальна для сегодняшнего дня, как и сюжет оригинала в период выхода. Он считает, что Лана Вачовски написала прекрасный сценарий, который отозвался в душе актёра и по сути стал главной причиной его возвращения. Об этом сообщает Empire.Помимо этого, в ленте заложены определённые вещи, которые авторы хотят обсудить в рамках серии — это не просто продолжение ради продолжения.Историю похвалила и Кэрри-Энн Мосс, вернувшаяся к образу Тринити. С точки зрения актрисы, сценарий обладает "невероятной глубиной" и "артистическим духом".Премьера новой "Матрицы" должна состояться 21 мая 2021 года.