10.06 06:44 MIGnews.com

Эйфелева башня откроется для посетителей: дата и условия

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В Париже доступ посетителей на Эйфелеву башню будет открыт с 25 июня на фоне постоянного ослабления карантинного режима, введенного из-за пандемии смертоносного коронавируса COVID-19.Об этом во вторник, 9 июня, сообщило учреждение по обслуживанию башни (SETE)."После более трех месяцев закрытия из-за пандемии COVID-19, что стало самым длительным периодом прекращения деятельности после Второй мировой войны, Эйфелева башня открывает свои двери для публики с 10 часов 25 июня", – сказано в заявлении.Возобновление посещений башни произойдет с соблюдением жестких мер санитарной безопасности. Наличие защитной маски для посетителей от 11 лет и старше является обязательным требованием. Также будет обеспечиваться соблюдение социальной дистанции. Эйфелеву башню закрыли 14 марта из-за объявленного карантина на фоне пандемии.