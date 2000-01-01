09.06 10:27 MIGnews.com

Мать Бар Рафаэли приговорена к 16 месяцам тюрьмы

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Семья израильской супермодели Бар Рафаэли подписала сделку с правосудием по делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.Сделка зарегистрирована в окружном суде Тель-Авива.По условиям сделки, мать Рафаэли, Ципи, сядет в тюрьму на год и четыре месяца. Сама суперзвезда приговаривается к девяти месяцам общественно- полезных работ. Обе выплатят штраф в размере 2,5 миллиона шекелей.Бар Рафаэли несколько лет судили за уклонение от уплаты налогов на сумму 29 миллионов шекелей и за отмывание денежных средств.В 2009 году Бар и Ципи Рафаэли подписали с налоговыми властями соглашение, согласно которому они выплачивали подоходный налог от доходов Рафаэли в Израиле и за границей в период 2005-2007 годов. В рамках этого соглашения Рафаэли скрыла от властей доходов на шесть миллионов шекелей.Бар Рафаэли также подозревается в заполнении ложных налоговых отчетов, в которых она писала, что не является резидентом Израиля и не отчитывались о доходах за границей. В период 2009-2012 годов открыла зарубежные компании и переводила на их счет денежные средства. Рафаэли подавала налоговые декларации, в которых утверждалось, что у нее нет доходов в Израиле и что она не проживает в Израиле. Одновременно, в налоговых декларациях , поданных властям США, Рафаэли утверждала, что она живет не в США, а в Израиле.Среди прочего, Бар Рафаэли снимала и покупала квартиры в Израиле в описываемый период. С тем, чтобы скрыть факт проживания Рафаэли в Израиле от налоговых властей, сделки не регистрировались на нее.Ципи Рафаэли также обвиняется в сокрытии доходов в сумме три миллиона шекелей, полученных ей в качестве агента Бар Рафаэли. Указанная сумма была переведена на счета зарубежного банка, и властям о ней сообщено не было.Бар и Ципи Рафаэли также обвиняются в том, что заработали на спекуляциях с иностранной валютой миллионы шекелей - но не сообщили об этих доходах властям и не уплатили с них налогов.Рафаэли не сообщила налоговым властям о подарках и скидках, в том числе, на квартиру и автомобиль, полученных ею в указанный период,и которые являются предметом налогообложения.До настоящего времени семья Рафаэли выплатила государству в рамках возмещений по данному делу около шести миллионов шекелей - в основном с доходов, полученных Рафаэли в Израиле. Аелет Фриш, личный друг Ципи говорит: “Ципи переживает очень трудные времена, я ее хороший друг и не хочу ей навредить. Любое слово, которое мы скажем сейчас может ей навредить. Очень трудное для нее время. Ципи очень ранена происходящим, но идет в тюрьму с высоко поднятой головой”.