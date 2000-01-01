Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












Мать Бар Рафаэли приговорена к 16 месяцам тюрьмы 09.06 10:27   MIGnews.com

Мать Бар Рафаэли приговорена к 16 месяцам тюрьмы

Семья израильской супермодели Бар Рафаэли подписала сделку с правосудием по делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Сделка зарегистрирована в окружном суде Тель-Авива.

По условиям сделки, мать Рафаэли, Ципи, сядет в тюрьму на год и четыре месяца. Сама суперзвезда приговаривается к девяти месяцам общественно- полезных работ. Обе выплатят штраф в размере 2,5 миллиона шекелей.

Бар Рафаэли несколько лет судили за уклонение от уплаты налогов на сумму 29 миллионов шекелей и за отмывание денежных средств.
В 2009 году Бар и Ципи Рафаэли подписали с налоговыми властями соглашение, согласно которому они выплачивали подоходный налог от доходов Рафаэли в Израиле и за границей в период 2005-2007 годов. В рамках этого соглашения Рафаэли скрыла от властей доходов на шесть миллионов шекелей.

Бар Рафаэли также подозревается в заполнении ложных налоговых отчетов, в которых она писала, что не является резидентом Израиля и не отчитывались о доходах за границей. В период 2009-2012 годов открыла зарубежные компании и переводила на их счет денежные средства. Рафаэли подавала налоговые декларации, в которых утверждалось, что у нее нет доходов в Израиле и что она не проживает в Израиле. Одновременно, в налоговых декларациях , поданных властям США, Рафаэли утверждала, что она живет не в США, а в Израиле.

Среди прочего, Бар Рафаэли снимала и покупала квартиры в Израиле в описываемый период. С тем, чтобы скрыть факт проживания Рафаэли в Израиле от налоговых властей, сделки не регистрировались на нее.

Ципи Рафаэли также обвиняется в сокрытии доходов в сумме три миллиона шекелей, полученных ей в качестве агента Бар Рафаэли. Указанная сумма была переведена на счета зарубежного банка, и властям о ней сообщено не было.

Бар и Ципи Рафаэли также обвиняются в том, что заработали на спекуляциях с иностранной валютой миллионы шекелей - но не сообщили об этих доходах властям и не уплатили с них налогов.

Рафаэли не сообщила налоговым властям о подарках и скидках, в том числе, на квартиру и автомобиль, полученных ею в указанный период,и которые являются предметом налогообложения.

До настоящего времени семья Рафаэли выплатила государству в рамках возмещений по данному делу около шести миллионов шекелей - в основном с доходов, полученных Рафаэли в Израиле. Аелет Фриш, личный друг Ципи говорит: “Ципи переживает очень трудные времена, я ее хороший друг и не хочу ей навредить. Любое слово, которое мы скажем сейчас может ей навредить. Очень трудное для нее время. Ципи очень ранена происходящим, но идет в тюрьму с высоко поднятой головой”.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
11:23
Половина жителей Бергамо - носители COVID-19
11:09
На севере Израиля обстреляны Арома и МакДональдс
11:02
Петах-Тиква: у школьницы коронавирус, 800 человек не учатся
10:08
ХАМАС угрожает интифадой в случае аннексии Западного берега
09:47
В Нетании коронавирусом заболел учитель, школа закрылась
09:37
Новым репатриантам выплатят бонус в 500 шекелей
09:31
Ученые из Гонконга назвали главных разносчиков COVID-19
08:49
Пьяный актер Михаил Ефремов устроил жуткое ДТП, есть жертва  
08:41
В южном Тель-Авиве насмерть забили сторонника режима Эритреи  
08:28
На Левиафане произошла очередная "вспышка"
08:07
Семья убитых в Рамле: все - мусор, не хотим полиции
07:46
Безсимптомные больные почти не распространяют COVID-19
07:25
ВОЗ: ситуация с COVID-19 ухудшается
06:34
Саудовская Аравия поднимет цены на нефть
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  