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Объявлена самая богатая женщина в мире музыки | Фото:11.06 00:18   MIGnews.com

Объявлена самая богатая женщина в мире музыки

Всемирно известная американская певица Рианна, по версии журнала Forbes, признана самой богатой женщиной в мире музыки.

Об этом пишет Smooth Radio.

На данный момент состояние 31-летней исполнительницы оценивается в 600 миллионов долларов.

Источники, приближенные к знаменитости, отмечают, что большую часть своего состояния Рианна заработала не музыкой, а благодаря партнерству с французским холдингом LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton.

Как известно, Рианне и LVMH принадлежит бренд косметики Fenty Beauty.

Также СМИ передают, что поп-дива сейчас занята развитием линии нижнего белья Savage X Fenty.

При этом звезда зарабатывает миллионы долларов на выступлениях и выпущенных альбомах.


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