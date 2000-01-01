11.06 00:18 MIGnews.com
Объявлена самая богатая женщина в мире музыки
Всемирно известная американская певица Рианна, по версии журнала Forbes
, признана самой богатой женщиной в мире музыки.
Об этом пишет Smooth Radio
.
На данный момент состояние 31-летней исполнительницы оценивается в 600 миллионов долларов.
Источники, приближенные к знаменитости, отмечают, что большую часть своего состояния Рианна заработала не музыкой, а благодаря партнерству с французским холдингом LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton.
Как известно, Рианне и LVMH принадлежит бренд косметики Fenty Beauty.
Также СМИ передают, что поп-дива сейчас занята развитием линии нижнего белья Savage X Fenty.
При этом звезда зарабатывает миллионы долларов на выступлениях и выпущенных альбомах.
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