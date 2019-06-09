Франция: ученые откопали доисторический камень с рисунками
Недавно в ходе раскопок на западе Франции неподалеку от города Ангулем археологи обнаружили уникальную находку - известняковую плиту размерами 25 на 18 сантиметров, и толщиной 3 сантиметра, на которой изображены рисунки животных.
По словам ученых, на камнях были четко выгравированные характерные для азильской культуры изображения животных, а именно три лошади, олень и зубр.
"В ходе раскопок, проведенных в районе железнодорожной станции в Ангулеме, археологи Inrap выкопали из земли плиту из песчаника, на которой изображены лошадь и четыре других травоядных", - говорится на сайте Национального института превентивных археологических исследований (Inrap).
Исследователи полагают, что изображения сделали около 12 тысяч лет назад азильские охотники.
Кроме этого, на месте проведения археологических раскопок специалисты наткнулись на орудия для разделки дичи, несколько останков костров и кости убитых ими животных.
Ученые не исключает, что рисунки были сделаны либо минеральной краской охрой, либо вырезаны на камне.
Как известно, азильская культура существовала на юге Франции и севере Испании примерно 12 тысяч лет назад.