Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Опубликован список основных угроз земной цивилизации | Фото:10.06 22:21   MIGnews.com

Опубликован список основных угроз земной цивилизации

Аналитики британского маркетингового агентства Blueclaw составили список основных угроз жизни на Земле, который опубликовали на специальном ресурсе How Will The World End.

Специалисты провели исследования с помощью 50 различных авторитетных источников, включая статистику ООН, данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Европейского центра контроля и профилактики заболеваний, NASA.

По словам экспертов, можно выделить такие основные угрозы для человечества: эпидемии, ядерная война, природные катастрофы, а также падение астероида на Землю.

Кроме того, по мнению специалистов, опасность для жизни на Земле предоставляют: туберкулез, малярия, сезонный грипп, вирус Эбола, менингит, легочная и бубонная чума, лихорадка Ласса, холера, желтая лихорадка, а также вирус Марбург.

Однако самой опасной болезнью в агентстве считают туберкулез, поскольку в 2017 году от него погибли два миллиона жителей планеты при десяти миллионах зараженных.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:40
В Мальме полиция стреляла в предполагаемого террориста
21:40
Нетаниягу будет присутствовать на слушании в октябре
20:52
Умер медик, пострадавший от огня ЦАХАЛа в мае
20:32
МИД Палестины: посол США помогает Израилю с "аннексией"
19:50
Тель-Авив третий в рейтинге по выбросам пластика на берег
19:30
В Аргентине напали на раввина
19:08
Загадочная судьба посланника КНДР
18:53
Жителю Иерусалима предъявлено обвинение - обокрал Младенова
18:33
Иран сдаст жителя США, обвиняемого в шпионаже для Хизбаллы
18:15
В Эшколе вспыхнули лесные пожары
17:31
Исследователи нашли способ делать топливо из отходов
17:12
Европа оказалась между молотом и наковальней
16:55
У входа военный трибунал задержан парень с бомбой
16:39
Иерусалим: обрушение стены на стройке, есть пострадавший
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus