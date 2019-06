10.06 22:21 MIGnews.com

Опубликован список основных угроз земной цивилизации

Аналитики британского маркетингового агентства Blueclaw составили список основных угроз жизни на Земле, который опубликовали на специальном ресурсе How Will The World End Специалисты провели исследования с помощью 50 различных авторитетных источников, включая статистику ООН, данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Европейского центра контроля и профилактики заболеваний, NASA.По словам экспертов, можно выделить такие основные угрозы для человечества: эпидемии, ядерная война, природные катастрофы, а также падение астероида на Землю.Кроме того, по мнению специалистов, опасность для жизни на Земле предоставляют: туберкулез, малярия, сезонный грипп, вирус Эбола, менингит, легочная и бубонная чума, лихорадка Ласса, холера, желтая лихорадка, а также вирус Марбург.Однако самой опасной болезнью в агентстве считают туберкулез, поскольку в 2017 году от него погибли два миллиона жителей планеты при десяти миллионах зараженных.