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Крис Пратт и дочь Шварценеггера тайно сыграли свадьбу | Фото:10.06 03:24   MIGnews.com

Крис Пратт и дочь Шварценеггера тайно сыграли свадьбу

Актер Критт Пратт, известный своими ролями в фильмах "Стражи Галактики" и "Мстители" в тайне от всех женился на дочери экс-губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера, Кэтрин.

Об этом в воскресенье, 9 июня сообщает портал PEOPLE.com.

Торжественная церемония бракосочетания состоялась 8 июня на ранчо Сан Исидро в Монтесито, штат Калифорния. Теперь влюбленные официально стали супругами.

"Пара хотела, чтобы все было просто, но чтобы в их жизни были самые важные люди", - сказал источник, приближенный к звездной паре.

По словам собеседника издания, свадьбу сыграли на берегу моря в узком кругу друзей и родных на фоне украшений из цветов и растений.

"Каким я вижу свое будущее? Ой, в нем будет много детей. Может быть, меньше времени будет оставаться на работу, зато больше будет на жизнь. Я всегда хотел быть тем парнем, который работает, чтобы жить, а не живет, чтобы работать. Хочу переехать на ферму, ловить рыбу и любоваться красивыми закатами", - заявил Крис.

Знаменитость признался, что сделал предложение дочери "Терминатора" после года тайных отношений.

Стоит отметить, что впервые о романе Криса Пратта - с 28-летней дочерью Арнольда Шварценеггера Кэтрин - заговорили в середине июня прошлого года. Тогда пара попала в объективы папарацци, отдыхая в одном из парков Санта-Барбары.

Как известно, до этого актер был связан узами брака с Анной Фэрис, с которой познакомился в 2007 году на съемках фильма "Отвези меня домой".


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