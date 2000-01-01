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Институт Вейцмана оказался одним из лучших в мире | Фото:10.06 07:07   MIGnews.com

Институт Вейцмана оказался одним из лучших в мире

Согласно заявлению, опубликованному университетом во вторник, научно-исследовательский институт им. Вейцмана в Реховоте вошел в число 25 ведущих исследовательских институтов мира в двух основных категориях в 2019 году по системе ранжирования U-Multirank.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

U-Multirank - это система, разработанная по инициативе Европейской комиссии независимым консорциумом, возглавляемым центрами высшего образования Германии, Нидерландов и Испании.

С 2014 года несколько сотен университетов в более чем 70 странах были оценены в соответствии с этой системой.

Институт Вейцмана является одним из восьми израильских учреждений, оцененных по U-Multirank. Он занял 25 место в 2019 году в двух категориях: "Лучшие публикации" и "Полученные патенты".

По словам президента института Даниэля Цайфмана, "мы не только являемся одними из лучших в мире в плане нашего научного влияния, но и наш подход к исследованиям принес впечатляющие результаты".


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