10.06 02:48 MIGnews.com

Изнасилованная Романом Полански выступит в его защиту

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Американка Саманта Геймер, которую в 1977 году в возрасте 13 лет изнасиловал режиссер Роман Полански, попросит суд Лос-Анджелеса прекратить дело о совершенном против нее преступлении. Об этом сообщил представляющий интересы Полански адвокат Гарланд Браун, добавив что Саманта Геймер придет в суд со своим мужем."Она устала от этого дела, которое продолжается уже 40 лет. Она хочет, чтобы все кончилось", - объясняет адвокат.Просьба Геймер не будет означать автоматического закрытия дела против режиссера, отметил Браун. Окончательное решение об этом предстоит принять судье. Гарланд добавил, что сообщил Полански о планах Геймер.В последние годы Геймер не раз говорила о том, что простила режиссера, однако в пятницу, 9 июня, она впервые публично выступит на слушаниях по этому делу.Режиссер признал свою вину в 1978 году, провел в тюрьме 42 дня, а потом бежал из США, опасаясь, что его сделка со следствием будет отменена.