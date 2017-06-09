Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Сотни тысяч вышли на гей-парад в Тлеь-Авиве 09.06 13:02   MIGnews.com

Сотни тысяч вышли на гей-парад в Тлеь-Авиве



19-й гей-парад в Тель-Авиве проходит под знаком “бисексуальной общины”.

В мероприятии принимают участие около 200 тысяч человек.

Парад открылся традиционными выставками и представлениями в парке Меир. Оттуда участники выдвинулись на набережную, где сейчас и проходит парад. Марш завершится в парке Чарльз Клор, где состоится мега-концерт.

Участников гей-парада приветствовал мэр Тель-Авива Рон Хульдаи. Он сообщил: “Этот парад проявление стойкости и заявление. Мы прошли длинный путь, чтобы все люди в этой стране были равны”.

Организаторы сообщают, что речь идет о самом крупном за всю историю Израиля подобного рода мероприятии.



Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:08
Россия и Иран: только диалог разрешит кризис с Катаром
13:15
Англия: вооруженный ножом мужчина захватил заложников
12:52
Администрация США не осуждает Израиль за новое строительство
12:25
Тереза Мэй: я не уйду в отставку
11:53
ISIS заявило об убийстве заложников из КНР
11:24
Манчестер: неизвестные подожгли два кошерных ресторана
10:52
Корбин призвал Терезу Мэй уйти в отставку
10:26
Посол Турции разозлил Израиль, отужинав с шейхом Салахом
09:52
Лиц, связанных с Катаром внесли в террористический список
08:52
Либерман: мы ближе, чем когда-либо к сделке с ПА
07:51
Гей-парад в Тель-Авиве: никакого оружия и велосипедов
07:34
Египет требует от ООН расследовать выкуп Катара террористам
07:15
Похороны "героя": в Газе убит командир Бригад аль-Кассам  
07:11
Катар "не сдастся" в условиях бойкота со стороны соседей
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus