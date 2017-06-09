09.06 13:02 MIGnews.com

Сотни тысяч вышли на гей-парад в Тлеь-Авиве

ראש עיריית ת"א רון חולדאי: "המצעד הוא התרסה ואמירה - שיש לנו לצעוד עוד כברת דרך כדי להביא לכך שכל בני האדם במדינה יהיו שווים" @almazmangisto pic.twitter.com/k08xE3x1JN — חדשות 10 (@news10) June 9, 2017

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19-й гей-парад в Тель-Авиве проходит под знаком “бисексуальной общины”.В мероприятии принимают участие около 200 тысяч человек.Парад открылся традиционными выставками и представлениями в парке Меир. Оттуда участники выдвинулись на набережную, где сейчас и проходит парад. Марш завершится в парке Чарльз Клор, где состоится мега-концерт.Участников гей-парада приветствовал мэр Тель-Авива Рон Хульдаи. Он сообщил: “Этот парад проявление стойкости и заявление. Мы прошли длинный путь, чтобы все люди в этой стране были равны”.Организаторы сообщают, что речь идет о самом крупном за всю историю Израиля подобного рода мероприятии.