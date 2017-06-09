Сотни тысяч вышли на гей-парад в Тлеь-Авиве

19-й гей-парад в Тель-Авиве проходит под знаком “бисексуальной общины”.
В мероприятии принимают участие около 200 тысяч человек.
Парад открылся традиционными выставками и представлениями в парке Меир. Оттуда участники выдвинулись на набережную, где сейчас и проходит парад. Марш завершится в парке Чарльз Клор, где состоится мега-концерт.
Участников гей-парада приветствовал мэр Тель-Авива Рон Хульдаи. Он сообщил: “Этот парад проявление стойкости и заявление. Мы прошли длинный путь, чтобы все люди в этой стране были равны”.
Организаторы сообщают, что речь идет о самом крупном за всю историю Израиля подобного рода мероприятии.