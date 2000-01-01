В Пекине появится беспилотная ветка метро

В китайской столице построят автоматическую беспилотную ветку метро, такую инициативу обсудил комитет по контролю и управлению государственным имуществом Китая.
Беспилотной станет 12 ветка, которая будет находиться в северной части города и пересекать Пекин с востока на запад. Ее длина составит 29,4 км, на протяжении которых будет находиться 21 станция, 14 из которых сделают пересадочными.
Официальные власти пока не озвучивают сроки строительства, однако по информации местных СМИ новая ветка метро может заработать в Пекине уже к 2021 году, пишет ChinaDaily.
На конец 2017 года его протяженность составляла 608 км, а к концу 2018 года оно должна увеличиться еще 22 км.
В Шанхае в конце марта в тестовом режиме уже была запущена полностью автоматическая беспилотная ветка метро «Пуцзян». Для перемещения составов используется система роликовых рельсовых направляющих. Длина ветки составляет 6,68 километра, на ней расположены шесть станций.