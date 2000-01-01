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Французский режиссер присоединился к бойкоту Израиля | Фото:09.05 17:24   MIGnews.com

Французский режиссер присоединился к бойкоту Израиля

Известный французский режиссер Жан-Люк Годар присоединился к десяткам других профессионалов киноиндустрии из Франции, намеревающимся бойкотировать мероприятие, посвященное кинематографу Израиля.

Об этом в среду, 9 мая сообщает The Times of Israel.

По данным издания, речь идет о фестивале France-Israel Season, организуемом Французским институтом.

Как известно, кинематографисты Франции сейчас активно подписывают петицию против проведения этого мероприятия в следующем месяце.

Национальное бюро противодействия антисемитизму назвало такую петицию попыткой дискриминации демократичного еврейского государства.

Организаторов подписания также обвинили в том, что они закрывают глаза на антисемитскую палестинскую культуру, в которой кинотеатры, театры и музыка используются для пропаганды ненависти в школах.

Отметим, что Годар является создателем таких фильмов, как "Маленький солдат", "Безумный Пьеро", "Новая волна" и др.
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