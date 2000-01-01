09.05 17:18 MIGnews.com

Впервые в Израиле День Победы отметили музыкальным флэшмобом

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Сегодня, 9 мая 2018 года, в день 73-й годовщины Победы над нацистской Германией, в Израиле впервые прошел музыкальный флэшмоб «День Победы». В рамках флэшмоба солисты Израильской оперы, филармонического оркестра, известные музыканты выступили перед пассажирами израильских поездов, чтобы напомнить им о празднике и о ветеранах Второй мировой войны, живущих в нашей стране.Переходя из вагона в вагон, артисты исполняли на русском языке и на иврите популярные песни военных лет: «Катюша», «Синий платочек», «Смуглянка», «День Победы» и другие.Пассажиры живо реагировали на происходящее, подпевали, снимали на видео. Организатором флэшмоба выступил Евро-Азиатский Еврейский Конгресс. Планируется ежегодно 9 мая проводить музыкальный флэшмоб «День Победы».«Полтора миллиона воинов-евреев сражались в армиях стран Антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне, - говорит президент ЕАЕК Михаил Мирилашвили. - Мы никогда не забудем их подвиг. В тяжелых боях была завоевана Победа. В нынешнем году 9 мая, День Победы стран Антигитлеровской коалиции над нацистской Германией, впервые в истории Израиля празднуется на государственном уровне.Сегодня закладываются традиции празднования Дня Победы в Израиле. Это важно не только для ветеранов Второй мировой войны, живущих в Израиле, но и для их потомков, для следующих поколений. Мы надеемся, что одной из традиций станет музыкальный флэшмоб «День Победы», который Евро-Азиатский Еврейский Конгресс проводит сегодня. ЕАЕК поздравляет всех с Днём Победы!».Среди артистов, принявших участие в флэшмобе, Алла Василевицкая - ведущая солистка «Израильской оперы», Ольга Сендерская – Лауреат Первой премии Международного конкурса оперных певцов им. Герды Лиснер (Нью-Йорк, 2008), солистка Израильского филармонического оркестра, Алексей Канунников – солист «Израильской оперы», Анатолий Лайн - ведущий солист «Иерусалимской камерной оперы», Ола Биндер - солистка Израильской оперы, солистка Камерного орестра «Галиль», Борис Кац - аккордеонист-виртуоз, художественный руководитель Ансамбля «Мелодия», Гарри Любаров - аккордеонист-виртуоз, художественный руководитель ансамбля «Маэстро».